Hockey sur glace : Affaire de viol collectif: la fédération canadienne privée de revenus

Ottawa a décidé de suspendre le financement de la fédération canadienne de hockey après des allégations de viol collectif commis par huit joueurs en 2018.

Selon la victime présumée, plusieurs des joueurs mis en cause ont déjà joué en NHL (photo prétexte).

«Leur gestion de l’événement est extrêmement troublante et préoccupante», a déclaré devant les journalistes la ministre des Sports, Pascale St-Onge, qui estime que la fédération perpétue la «culture du silence».

Membres de l’équipe nationale junior

Il y a quelques années, un accord financier a été conclu entre la fédération et une jeune femme, aujourd’hui âgée de 24 ans, qui accuse de viol collectif un groupe de huit joueurs dont plusieurs membres de l’équipe nationale junior de l’époque, après un gala de la fondation de Hockey Canada en 2018.

5 millions par année

Pour la ministre, les responsables de l’organisation ont eu une réaction «inappropriée» et «d’une autre époque» notamment puisque l’enquête n’a pas été finie et que tous les joueurs, dont on ne connaît pas leurs noms, n’y ont pas participé.