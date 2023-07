Affaire Delon: la dame de compagnie contre-attaque

Alain Delon (à droite) et son fils aîné Anthony avaient déposé plainte, avec Alain-Fabien et Anouchka, les autres enfants de l’acteur, contre Hiromi Rollin pour harcèlement moral.

Hiromi Rollin, présentée comme la «dame de compagnie» d’Alain Delon, a déposé plainte contre les trois enfants de l’acteur «pour violences en réunion (…), dénonciation calomnieuse et vol», a annoncé vendredi le parquet de Montargis.

Faits reprochés contestés

Le procureur de la République Jean-Cédric Gaux a confié l’enquête à la section de recherches d’Orléans et la brigade de recherches de Montargis, «dans le cadre d’une procédure distincte de celle ouverte le 6 juillet», à la suite des deux plaintes des enfants.

L’avocat d’Hiromi Rollin, Me Yassine Bouzrou, avait immédiatement annoncé la volonté de sa cliente de déposer une plainte «contre des membres de la famille Delon et des gardes du corps pour les violences volontaires aggravées subies (...) et constatées par un certificat médical».