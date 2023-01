Etats-Unis: Affaire des documents confidentiels: Joe Biden plaide l’«erreur»

États-Unis : Affaire des documents confidentiels: Joe Biden plaide l’«erreur»

Getty Images via AFP

Le ministre américain de la Justice Merrick Garland a nommé Robert Hur, un ancien procureur fédéral, pour enquêter sur les documents confidentiels retrouvés dans un ancien bureau et dans la résidence privée de Joe Biden. L’annonce vise à étouffer tout soupçon de favoritisme, puisque Merrick Garland avait déjà nommé un procureur spécial pour enquêter sur Donald Trump et sur des documents classifiés emportés par l’ancien président, en beaucoup plus grand nombre.