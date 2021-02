Le Conseil fédéral a communiqué jeudi que dans l’affaire dite des frégates, la Suisse va restituer près de 266 millions de dollars américains à Taïwan: «Il s’agit de commissions illicites, précise-t-il, versées lors de la vente de six navires de guerre français à Taïwan. La décision rendue par la Cour suprême de Taïwan fin 2019, confirmant la provenance illégale des fonds et ordonnant leur confiscation, a ouvert la voie à la restitution».

L’affaire des six frégates françaises vendues à Taïwan a débuté en 1991, quand un contrat d’armement prévoyait la vente par des industries françaises, emmenées par Thomson, de six frégates pour la marine taïwanaise. L’affaire a défrayé la chronique en France, car plus de 520 millions de dollars de commissions furent versés aux autorités chinoises et taïwanaises, dont certaines sont revenues en France sous forme de rétrocommission. Elles ont notamment mis en cause le ministre Roland Dumas.