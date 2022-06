Affaire du bitume dégrappé: la Ville de Genève retire sa plainte

Des militants d’actif-trafiC et de Survap ont dégrappé le bitume aux Pâquis le 22 juin dernier.

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a décidé ce mercredi de retirer sa plainte visant les militants qui, armés de marteaux-piqueurs, avaient dégrappé du bitume aux Pâquis le 22 juin pour réclamer plus de verdure. Par voie de communiqué, le collège explique que Frédérique Perler (dont la RTS affirme qu’elle était au courant de l’opération en amont et qu’elle l’avait autorisée de manière orale) lui a apporté de nouveaux éléments. «Il s’avère que des erreurs d’appréciation, dont la magistrate assume la responsabilité, ont pu laisser penser aux associations actif-trafiC et Survap qu’elles avaient obtenu l’assentiment de la Ville de Genève.»