Canton de Vaud : Affaire du corbeau: Fabien Dunand condamné pour calomnie

L’ex-rédacteur en chef qui avait prétendu que l’eau bue par des milliers de Vaudois était polluée par l’entreprise Orlatti écope d’une peine de 150 jours-amendes avec sursis. Il avait aussi accusé Jacqueline de Quattro de complaisance.

Le siège du Ministère public du canton de Vaud à Renens. Google Maps

C’est l’épilogue ou presque de l’affaire dite du Corbeau, qui avait défrayé la chronique dès la fin 2016 dans le canton de Vaud. Le Ministère public a en effet condamné à une peine de 150 jours-amendes avec sursis l’homme, d’abord anonyme, puis identifié comme étant l’ancien rédacteur en chef de «24 Heures» Fabien Dunand. Celui-ci avait annoncé faussement que l’eau bue par des milliers de Vaudois était polluée par les entreprises du Groupe Orlatti sur le site de Bioley-Orjulaz.

Cette sanction réprime aussi «la calomnie ayant consisté à alléguer publiquement d’une part une pollution dont l’inexistence a été démontrée, et d’autre part que l’ancienne conseillère d’État Jacqueline de Quattro et ses services taisaient volontairement la prétendue pollution et ses conséquences, dans le but de favoriser intentionnellement le groupe Orlatti», souligne le Ministère public dans un communiqué mercredi.

«Un acte grave»

L’enquête avait en effet révélé que l’eau fournie aux Vaudois avait toujours été potable. «Ainsi la diffusion d’informations fausses a suscité dans toute une région du canton une crainte et une peur pour la santé, dépourvues de tout fondement», souligne le Ministère public. «Étaient également infondées les allégations de pollution de la nappe phréatique par le Groupe Orlatti et de favorisation de ce dernier par Jaqueline de Quattro».

Fabien Dunand est donc condamné à la peine de 150 jours-amendes. «Répandre faussement une alarme d’atteinte à la santé touchant plusieurs milliers de personnes est un acte grave, comme de soutenir de manière fallacieuse que le membre d’un gouvernement et ses services favorisent intentionnellement une entreprise, elle-même accusée à tort de commettre des infractions à l’origine d’une pollution», souligne le Ministère public. Celui-ci a assorti la sanction d’un sursis, estimant que le temps écoulé depuis les derniers faits et la fixation d’un délai d’épreuve étaient suffisants. En termes de frais d’enquête et d’indemnités, le condamné devra s’acquitter d’un montant total de 29’128 francs.

Le Ministère public a désormais classé les faits antérieurs au 17 août 2017, couverts par la prescription. Les deux coprévenus – un cadre du groupe Bernard Nicod et un détective privé mandaté par ce dernier – sont également libérés de toute accusation. L’enquête n’a pas révélé, dans leurs actes liés à ceux du prévenu principal, les éléments constitutifs d’infractions, précise le communiqué.

Le gouvernement vaudois visé

Pour rappel, un «lanceur d’alerte» anonyme avait envoyé plusieurs lettres à l’ancien président du Conseil d’État Pierre-Yves Maillard, pour dénoncer une pollution importante due à l’activité du groupe Orlatti sur le site de la gravière de Bioley-Orjulaz, impactant ainsi une nappe phréatique dont les sources alimentaient environ 15’000 Vaudois. L’auteur reprochait au canton sa passivité, tant en matière d’intervention et de vérification que de communication.

Le 31 janvier 2017, ce même «corbeau» s’était adressé cette fois au conseiller d’État Pascal Broulis, avec des copies à des destinataires des milieux de la politique et des médias. L’auteur se disait en mesure d’affirmer la grave pollution de la nappe phréatique. Il accusait les autorités cantonales et leurs services de minimiser l’affaire et de ne pas agir de manière intègre. Jacqueline de Quattro était plus particulièrement visée. La ministre était accusée d’avoir fermé volontairement les yeux sur les agissements illicites du groupe Orlatti dans le but de le favoriser.

Fabien Dunand, qui avait pu être entretemps identifié, avait ensuite poursuivi ces accusations à visage découvert cette fois, en mars 2017, puis lors d’un «point presse» en novembre 2017, et également sur les ondes de la RTS un mois plus tard. Enfin, il avait publié des allégations du même type dans un nouveau communiqué en mai 2018.