Guillaume Meurice, humoriste et chroniqueur sur France Inter. Dans «Le Grand Dimanche soir» le 29 octobre, il avait suggéré pour Halloween un «déguisement Netanyahu», «sorte de nazi mais sans prépuce».

L’humoriste Guillaume Meurice, lors de son retour sur l’antenne de France Inter dimanche après une plaisanterie qui lui a valu des accusations d’antisémitisme, a poursuivi dans «l’outrance» qu’il revendique, en s’en prenant au Hamas et au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

«Cette chronique, ouais, j’ai l’impression qu’elle est pas mal attendue. On va faire un bon score Mediamétrie, notamment je pense à la DRH de Radio France, qui doit être à l’écoute», a-t-il dit en introduction. Affirmant avoir reçu de nombreux soutiens, Guillaume Meurice a expliqué: «Je n’ai pas pu répondre à tout le monde. J’étais pas mal occupé. C’est mon point commun avec la Cisjordanie, d’ailleurs».

L’affaire du prépuce

«J’ai lu aussi les remarques constructives suite à cette histoire de Netanyahu, nazi, prépuce. On m’a dit: ouais, mais le Hamas, aussi, sont des nazis sans prépuce. Eh oui! Eh oui, et j’ai jamais dit le contraire, je me demande même s’il y a pas un problème avec cette absence de prépuce. Ça les énerve en fait. Parce que ça gratte? Je ne sais pas. Sans doute un facteur aggravant», a-t-il poursuivi.