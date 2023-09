Marc Dutroux: jardin-mémorial inauguré à Charleroi en Belgique

Laisser une «trace du calvaire»

L’inauguration, ponctuée d’une minute de silence, a eu lieu en présence des pères de Julie Lejeune et de Mélissa Russo. Ces deux fillettes de 8 ans avaient été violées et séquestrées dans cette maison en 1995 et 1996, avant que leurs corps soient retrouvés enterrés dans le jardin d’une autre propriété du criminel.

Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi, a retracé l’histoire d’un projet architectural «extrêmement compliqué». La modeste maison en briques rouges de Dutroux a été rachetée par la ville par expropriation judiciaire dans les années 2000, avant que ne germe bien plus tard l’idée d’un mémorial avec «de l’ampleur et du volume», visible depuis les grands axes avoisinants. Le projet a nécessité aussi la destruction de l’habitation voisine.

Deux survivantes

L’enquête a établi que les deux fillettes avaient été séquestrées durant de longs mois dans la cave de la maison de Marcinelle, où elles ont été violées, avant d’être privées de soins et de nourriture, au point d’y laisser leur vie. Le lieu a fait irruption dans tous les foyers belges quand les télévisions ont montré, le 15 août 1996, le criminel y amenant les policiers pour extraire de leur cache deux adolescentes séquestrées, Laetitia Delhez et Sabine Dardenne.

Condamné en 2004 à la prison à perpétuité, Marc Dutroux, qui a aujourd’hui 66 ans, a été reconnu coupable d’avoir enlevé, séquestré et violé six fillettes et jeunes femmes en 1995 et 1996. Sabine et Laetitia, retrouvées deux jours après son arrestation, sont les deux seules de ses victimes à avoir survécu.