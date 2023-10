Affaire Emile: une troublante engueulade le matin de la disparition

Un tracteur qui intrigue

Un «échange vif et houleux» est en effet survenu entre le grand-père d’Émile et l’adolescent de 17 ans. Le premier serait devenu franc fou en découvrant que des travaux avaient été effectués à l’aide d’un tracteur devant chez Marc*, le cousin de Romain. Le grand-père a fait cette découverte en prenant ses quartiers d’été au Haut-Vernet. «Le grand-père estimait que ces petits travaux avaient été faits devant chez lui. Il a hurlé de bon matin sur mon cousin et m’a même réveillé. Ce n’est pas la première fois. Il gueule sur tout le monde!», témoigne Marc.

Selon le cousin de Romain, celui-ci n’a pas répondu et s’est réfugié chez lui. Marc n’est pas inconnu des enquêteurs: il est l’un des seuls témoins à avoir vu Émile juste avant sa disparition. Il assure que ce matin-là, Romain est monté à pied chez lui et non en tracteur. Or, un tracteur a bel et bien attiré l’attention d’un habitant, le matin du 8 juillet. «Un tracteur sur le chemin principal du hameau qui ne dessert aucun champ, c’était la première fois que je voyais ça», confie un voisin.