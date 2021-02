Les surprises ne manqueront pas au procès du municipal de Vevey Lionel Girardin à fin avril. Certes, l'élu socialiste de 47 ans, suspendu depuis juin 2018, a perdu son honneur. Mais il est rétribué jusqu'à la fin de la législature. La question d'une restitution de salaires ne se posera pas en audience. Et la Fondation Apollo dont il a été la cheville ouvrière n'existe plus. Ses activités ont été reprises par la fondation du Relais, pas partie à la procédure. Autre élément important: les montants finalement retenus au terme de l'enquête sont loin d'atteindre des sommets. Le procureur Christian Buffat évoque 90’613 fr de factures contestables et un gain illégitime de 74’238 francs . Enfin, les communes de Montreux (qui versait 150’000 francs par an à

Apollo) de La Tour de Peilz (entre 20 et 35 000 fr à Apollo) et Aigle (15’000 francs par année à Apollo) brilleront par leur absence. Le canton avait plus que quadruplé son aide à la fondation en versant quelque 850’000 francs par an sans faire preuve d'une grande curiosité. Les communes de Vevey (155’000 fr versés par

année) et Yverdon-les-Bains (50’000 frs l'an) se sont constituées parties civiles avec le canton.