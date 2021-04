La victime sur le gril

«Vous êtes-vous envoyé vous-même ce logiciel malveillant?» Le premier procureur Stéphane Grodecki a posé frontalement au journaliste Yves Steiner, qui comparaît en tant que partie plaignante, la question découlant des insinuations insistantes des prévenus. «Non», a-t-il répondu. Il a aussi expliqué avoir donné peu d’informations à la police au moment du dépôt de plainte (alors qu’il en savait beaucoup du fait de sa relation soutenue avec le détective privé) «parce qu’on n’en était qu’au stade du soupçon et que je devais protéger mes sources». Et pourquoi n’a-t-il pas averti Marie Parvex qu’elle allait être la cible d’une tentative de piratage, lui a demandé la présidente du tribunal? «Parce que fin janvier, il n’y avait plus de projet. Il y avait aussi la concurrence entre médias, et j’avais vraiment peur de griller ma source», soit le détective.