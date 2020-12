Valais : Affaire Giroud: victoire d’étape pour le Ministère public

Le Tribunal fédéral a accepté la levée des scellés sur des documents saisis chez l’encaveur et dans ses sociétés.

Fin novembre et début décembre 2017, le Parquet a ordonné des perquisitions aux domiciles de Dominique Giroud à Grimisuat et Savièse (VS), ainsi que dans les locaux de 16 sociétés et particuliers. Cette razzia avait été précédée début novembre d’une demande auprès de cinq banques portant sur les relevés de compte du couple Giroud et de 11 sociétés. En juin 2018, une nouvelle perquisition a eu lieu dans une société genevoise de l’encaveur.