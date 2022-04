Fribourg: Affaire Godel: la récusation du procureur général demandée 

Par un courrier recommandé de son avocat Me Patrik Gruber et daté du 8 avril dernier, Jean-Marc Angéloz a, comme pressenti, demandé la récusation du procureur général dans l’instruction pénale ouverte à son encontre pour instigation à la violation du secret de fonction. Des antagonismes entre le représentant du Ministère public (MP) fribourgeois et le journaliste remontent à 2006 et rendraient le magistrat juge et partie, dans cette affaire. Cette année-là, dans une affaire opposant le journaliste à un juge, Fabien Gasser avait demandé à l’avocat de Jean-Marc Angéloz de se méfier de son client en précisant qu'il lui écrivait «à titre privé».