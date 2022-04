Fribourg - Affaire Godel: la récusation du procureur général en vue

En 2017, dans le cadre d’une procédure pénale contre l’ancienne conseillère d’État fribourgeoise Marie Garnier, le procureur général Fabien Gasser avait dû se récuser. «20 minutes» avait révélé une relation extraconjugale que le magistrat entretenait avec une femme qui assistait aux séances du Conseil d’État. Depuis mardi, Fabien Gasser instruit une affaire pénale visant l’ancien ministre Georges Godel et le journaliste Jean-Marc Angéloz. Après la parution du livre polémique «Secrets et confidences d’un président», ils sont sous enquête pour violation du secret de fonction et instigation à la violation du secret de fonction.