Blanchiment d’argent : Affaire Goulnara Karimova: Berne va pouvoir aider Londres

Sur les traces de 45 millions de francs

Selon l’arrêt du Tribunal pénal fédéral, qui détaille les éléments de l’enquête au Royaume-Uni, les fonds ont été acheminés en une trentaine de tranches via plusieurs sociétés basées dans des pays comme Gibraltar, Hong Kong et les îles Vierges et leurs comptes en Suisse, à Chypre et en Lettonie. Un cheminement complexe qui explique le soupçon de blanchiment d’argent, suffisant pour justifier l’entraide judiciaire, explique le TPF.