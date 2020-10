Procès : Affaire Huawei: un douanier canadien admet une erreur

Un douanier canadien a reconnu mercredi une erreur lors de l’interpellation de Meng Wanzhou, cadre du groupe chinois Huawei.

Violation de la Loi

Le témoignage de l’officier des douanes est intervenu au troisième jour d’une nouvelle série d’audiences devant la cour suprême de Vancouver dans le cadre du processus d’extradition. Les avocats de Meng Wanzhou tentent une nouvelle fois de prouver que ses droits ont été bafoués lors de son interpellation et qu’elle doit être remise en liberté. Ils affirment notamment que leur cliente a été interrogée pendant trois heures par les douanes sans qu’elle sache pourquoi, sans accès à un avocat, et que les codes de ses appareils ont été confisqués et transmis au FBI via la police canadienne.