France : Affaire Karachi: Balladur sera jugé en janvier

L’ancien Premier ministre français comparaîtra devant la Cour de justice de la République dès le 18 janvier pour «complicité d’abus de bien sociaux» dans le cadre du financement de sa campagne présidentielle de 1995.

L’ancien Premier ministre français, âgé de 91 ans, est renvoyé pour «complicité d’abus de biens sociaux» et «recel» de ces délits. Son ancien ministre de la Défense François Léotard comparaîtra à son côté pour «complicité» devant la CJR, une juridiction controversée et la seule habilitée à juger des infractions commises par des membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions.

L’ancien Premier ministre et ex-candidat à la présidentielle de 1995 avait contesté jusqu’au bout son renvoi devant la CJR, mais la Cour de cassation avait rejeté en mars ses derniers recours, ouvrant la voie à ce procès.

Dans le volet financier mais non gouvernemental de la tentaculaire affaire Karachi, le tribunal correctionnel de Paris a durement sanctionné le 15 juin dernier les anciens proches d’Édouard Balladur, pour leur rôle dans un système de commissions occultes sur des contrats d’armement avec l’Arabie saoudite et le Pakistan.

Millions sur le compte de campagne

Pour les juges correctionnels, certains des proches de l’ex-Premier ministre ne pouvaient ignorer «l’origine douteuse» des fonds versés sur le compte de la campagne présidentielle de 1995 et issus de rétrocommissions illégales.

Le tribunal correctionnel a estimé qu’entre six et dix millions de francs ont atterri illégalement sur le compte de campagne d’Édouard Balladur.

L’enquête antiterroriste a exploré depuis 2009 la thèse – non confirmée – des représailles à la décision de Jacques Chirac, tombeur d’Édouard Balladur à la présidentielle 1995, d’arrêter le versement de commissions dans ces contrats après son élection.

Informé de rien

Avant Édouard Balladur et François Léotard, huit personnes – dont Jean-Jacques Urvoas, Christine Lagarde, Charles Pasqua ou encore Ségolène Royal – ont été jugées par la Cour de justice de la République, une juridiction mi-politique mi-judiciaire critiquée pour la lenteur de ses procédures et la clémence de ses arrêts, et dont l’existence est en sursis.