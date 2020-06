Berne

Affaire Lauber: trois plaintes ont été déposées

Le Ministère public bernois a reçu trois plaintes dans le cadre de l’affaire visant Michael Lauber, procureur général de la Confédération.

La première plainte concernant le procureur général Lauber a été reçue le 13 mai. Une autre plainte a été déposée quelques jours plus tard. «La question est de savoir qui sera responsable en dernier ressort de leur traitement», a écrit Michael Lauber à l’agence d’information Keystone-ATS.

Une troisième plainte, reçue il y a environ trois semaines, vise Gianni Infantino. Le président de la Fifa aurait poussé Michael Lauber à l’abus de pouvoir, à la violation du secret de fonction et au favoritisme.

La question de savoir qui est compétent pour décider si les plaintes donneront lieu ou non à une procédure pénale n’est pas tranchée. Il n’est pas exclu qu’en fin de compte, ce soit la Confédération et non le Ministère public bernois qui tranche.