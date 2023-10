La police portugaise est en contact avec les parents de Maddie

La police portugaise continue de faire des démarches dans l’espoir d’élucider le mystère de la disparition de la fillette britannique Madeleine McCann, et d’informer sa famille sur l’avancement de l’enquête, a-t-elle indiqué, lundi, dans un communiqué. Toutefois, la police judiciaire n’a pas confirmé l’information rapportée par la BBC, selon laquelle les autorités portugaises se seraient excusées auprès des parents de la petite Maddie pour la façon dont a été menée l’enquête sur la disparition de la fillette en mai 2007.

«Des contacts présentiels ont eu lieu avec des membres de la famille de l’enfant disparu, afin de transmettre – seulement – un point de situation de la procédure», a déclaré la police portugaise. «En coordination étroite avec les autorités britanniques et allemandes, des actes formels d’enquête et des expertises continuent d’être réalisés, au Portugal et à l’étranger», a-t-elle indiqué.