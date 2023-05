Affaire Maddie: les fouilles touchent à leur fin au Portugal

Les enquêteurs et leurs équipes ont commencé en début d’après-midi à ranger leur matériel et à démonter les tentes qui avaient été dressées à proximité des berges d’une retenue d’eau située à Silves, commune de la touristique région de l’Algarve. La police judiciaire portugaise avait annoncé lundi que de «nouvelles fouilles» seraient menées «dans les prochains jours», mais elle n’a plus communiqué depuis.

Son «petit paradis»

Des lambeaux de tissu

Entre mardi et jeudi, les enquêteurs ont arpenté la zone des fouilles en se servant de chiens, d’un drone et d’une débroussailleuse à chenilles. Certaines portions du terrain ont été passées au peigne fin à l’aide de sondes, de pelles et de râteaux. D’après les médias locaux, les enquêteurs auraient recueilli depuis le début des fouilles des échantillons de terre et rassemblé plusieurs lambeaux de tissu trouvés sur place.