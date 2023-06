Affaire Mike Ben Peter: le procès des six policiers à Lausanne

Rappel des faits

Le soir du 28 février 2018, un policier lausannois patrouillait dans le quartier de la Gare. Alors qu'il arpentait la rue Ste-Luce, il a aperçu un homme noir dont l'attitude lui a paru suspecte. Il s'agissait de Mike Ben Peter.

Selon l'acte d'accusation, ce dernier aurait résisté à son interpellation. Le policier lui aurait alors asséné plusieurs coups à l'entrejambe et giclé du spray au poivre sur le visage. Plusieurs autres policiers sont ensuite arrivés en renfort et, entre tous, ils ont plaqué la victime au sol, sur le ventre, et lui auraient encore donné quelques coups dans les côtes, avant de parvenir à menotter le Nigérian.

Pendant que le premier policier cherchait un sachet en plastique contenant de la marijuana, que Mike Ben Peter aurait jeté quelque part, ses collègues ont maintenu ce dernier «face contre terre en le tenant au niveau du haut du corps, des bras et des jambes, lesquelles étaient pliées».

Après quelques minutes, la victime a cessé de se débattre et semblait inconsciente. Constatant que son cœur ne battait plus, les policiers ont commencé un massage cardiaque. Pour finir, l'homme a été transporté aux urgences du CHUV en ambulance, où il est finalement décédé le matin suivant. Son arrêt cardio-respiratoire était le résultat de causes multifactorielles, dont: son obésité, le stress lié à la situation et la position dans laquelle les policiers l'avaient placé.

Le Ministère public retient que les quatre policiers qui ont placé ou maintenu la victime dans la position décrite étaient tous formés et conscients du risque vital de celle-ci. De plus, le responsable de l'intervention et un supérieur hiérarchique étaient également sur place et ne sont pas intervenus. Les six représentants des forces de l'ordre seront jugés dès ce lundi pour homicide par négligence.