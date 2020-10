France : Affaire Mouzin: le corps n’a pas été retrouvé

Le corps de la fillette tuée en 2003 n’a toujours pas été retrouvé malgré des tentatives de «raviver les souvenirs» du tueur en série à travers une mise en situation au château de Sautou.

«Le corps d’Estelle Mouzin n’a pas été retrouvé à l’heure qu’il est, les recherches vont se poursuivre dans un second temps» car «il faut évidemment continuer à la chercher», a déclaré à la presse Me Corinne Hermann, avocate de la famille Mouzin, en quittant le château de Sautou, une ex-propriété de Michel Fourniret, vendredi après-midi.

«Beaucoup d’énergie et de compétences ont été déployées depuis cinq jours» avec des «interrogatoires, échanges et des déplacements», a-t-elle salué. «Ce n’est pas une déception ce soir. Il y a de sérieuses avancées dans l’instruction, nous avons des éléments complémentaires», «ce qui est pour nous essentiel», a-t-elle salué.

«Raviver les souvenirs»

Le terrain de Floing, où le tueur en série avait aménagé un jardin d’enfants, la maison de Ville-sur-Lumes et le château du Sautou avaient déjà été fouillés en décembre 2018 et juin 2020, en vain. Malgré sa «maladie», Michel Fourniret «s’est montré coopératif à certains moments, a confirmé les faits et son implication», a précisé Me Hermann, sans donner plus de détails.