Politique : Navalny appelle l’Europe à sanctionner les proches de Poutine

L’opposant russe empoisonné a exhorté les Européens à réagir dans un entretien avec le quotidien allemand «Bild». L’Allemagne, quant à elle, menace la Russie de sanctions, si elle ne s’explique pas.

«Les sanctions contre tout le pays ne fonctionnent pas. Le plus important est d’interdire de séjour les bénéficiaires du régime et de geler leurs avoirs. Les oligarques et les hauts fonctionnaires, le cercle le plus étroit de Poutine», a déclaré M. Navalny dans un entretien avec le quotidien allemand «Bild».