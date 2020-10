Russie : Affaire Navalny: l’UE sanctionne

Bruxelles annonce qu’elle va sanctionner jeudi six personnes jugées responsables de l’empoisonnement de l’opposant ainsi qu’une et entité impliquée dans la production de l’agent neurotoxique.

Une procédure écrite a été lancée par l’Union européenne pour permettre aux gouvernements européens de confirmer leur accord et les sanctions contre six personnes et une entité russes entreront en vigueur avec la publication de la liste jeudi au journal officiel de l’UE.

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE s’étaient entendus lundi sur le principe des sanctions et il ne restait plus qu’à les finaliser «sur la base des propositions faites par la France et l’Allemagne et des preuves réunies».