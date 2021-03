Appel de l’ONU

«Etat donné la réponse inadéquate des autorités nationales, l’utilisation d’armes chimiques interdites (...), nous pensons qu’une enquête internationale devrait être menée de toute urgence afin d’établir les faits et de clarifier toutes les circonstances concernant l’empoisonnement de M. Navalny», ont déclaré dans un communiqué Agnès Callamard, Rapporteure spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, et Irene Khan, Rapporteure spéciale sur la promotion et la protection de la liberté d’opinion et d’expression.