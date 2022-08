Affaire Pogba : Affaire Pogba: de nouveaux messages du frère de la star

Paul Pogba, sa mère et son agente, Rafaela Pimenta, ont dénoncé dimanche des «menaces» et des «tentatives d’extorsion en bande organisée» visant la star des Bleus et annoncé avoir saisi la justice «il y a un mois» en Italie et en France.