Hockey sur glace – Affaire Pouliot: Ge/Servette retire son recours

Le dossier traînait en longueur, il est désormais clos. Genève-Servette a finalement décidé de retirer son recours contre la suspension de son attaquant Marc-Antoine Pouliot. Le Canado-Suisse avait renversé par inadvertance - maladresse? - l’arbitre Micha Hebeisen, le 22 janvier dernier lors de la victoire contre Bienne aux Vernets. L’homme aux rayures n’avait pas pu reprendre la partie et le joueur avait écopé d’une suspension de 6 matches - il en a déjà purgé 3 avant la trêve olympique.

D’abord échaudé par le verdict, puis étonné de voir son recours rester si longtemps en suspens, le club genevois a fait volte-face lundi. Et retiré son appel. Pourquoi? «Des sources proches du dossier nous ont laissé entendre que les probabilités de voir la sanction s’alourdir étaient très élevées, a fait savoir Genève-Servette. Après discussion entre le directeur sportif, les coaches et le joueur, nous avons estimé préférable de retirer ce recours pour tourner la page et nous concentrer sur la suite.»