France : Affaire PPDA: deux nouvelles procédures judiciaires pour viol

L'ancien présentateur vedette de TF1 Patrick Poivre d’Arvor est accusé de viol par l’écrivaine Florence Porcel. Une nouvelle enquête a été ouverte après un premier classement sans suite.

Une nouvelle enquête a été ouverte et confiée à un juge d’instruction mercredi contre Patrick Poivre d’Arvor, l’ex-présentateur star de TF1 étant accusé de viol par l’écrivaine Florence Porcel, a indiqué vendredi le parquet de Nanterre à l’AFP, confirmant une information de TF1-LCI. L’écrivaine et journaliste Florence Porcel, 38 ans, accuse l’ex-présentateur star du journal télévisé de TF1 de lui avoir imposé un rapport sexuel en 2004 et une fellation en 2009.