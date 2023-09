Rubiales démissionne de la présidence de la Fédération espagnole

Rubiales a ajouté que son entourage proche lui avait dit «Luis, tu dois te soucier de ta dignité et poursuivre ta vie. Sinon, tu vas faire du mal aux gens que tu aimes et au sport que tu aimes».

Sa démission a été notifiée à 20h30 (19h30 GMT) au président intérimaire de la Fédération, selon une lettre signée de Rubiales et publiée par les médias espagnols. «Suite à la rapide suspension de la Fifa et aux procédures ouvertes à mon encontre, il est évident que je ne pourrai pas retrouver mon poste», a-t-il écrit dans cette lettre. «Je ne veux pas que le football espagnol puisse subir les préjudices de cette campagne tant disproportionnée» lancée, selon lui, à son encontre, dit-il encore.

Le baiser forcé

Refusant de démissionner pour «un petit bisou consenti», il avait attaqué, lors d’un discours retentissant le 25 août, un supposé «faux féminisme» et argué qu’il avait obtenu l’autorisation de la joueuse avant de l’embrasser. Une version démentie par Jenni Hermoso qui a dit s’être «sentie vulnérable et victime (…) d’un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement de [sa] part».