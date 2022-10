France: Affaire Steve: annulation de la mise en examen de l’ancien préfet 

Steve Maia Caniço, animateur périscolaire de 24 ans, avait disparu après une opération policière destinée à faire cesser une soirée électro en bord de Loire, dans la nuit du 21 au 22 juin 2019. L’analyse des relevés du téléphone de Steve a permis de situer sa chute dans la Loire à 04H33, soit pendant l’intervention policière. Disant s’être sentis menacés et être victimes de jets de projectiles, les policiers avaient riposté en tirant 33 grenades lacrymogènes, 12 balles de défense (LBD) et 10 grenades de désencerclement. Des témoins avaient relaté avoir été aveuglés par un nuage de gaz lacrymogène. Sept personnes étaient tombées dans la Loire pendant l’intervention policière, sans compter Steve, dont le corps n’a été retrouvé que le 29 juillet, un peu plus d’un km en amont.