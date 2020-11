France : Affaire Théo: la sanction des policiers devra être exemplaire

Les quatre policiers ayant grièvement blessé l’éducateur de quartier de 22 ans lors d’un contrôle en 2017 devraient faire l’objet de poursuites disciplinaires.

Dans une décision publique adressée au ministère de l’Intérieur et consultée par l’AFP, Claire Hédon relève des «manquements» des quatre fonctionnaires à la déontologie policière et demande des sanctions disciplinaires, «indépendamment» du procès aux assises souhaité par le parquet de Bobigny.

Coups de poing et coups de genoux

Le document souligne également que «rien ne pouvait justifier les coups portés après le menottage et la maîtrise» de Théo, et détaille les «coups de poing», «de genou» et l’usage de «gaz lacrymogène» démontré par la vidéosurveillance de la ville, avant que le jeune homme ne soit amené hors champ des caméras pendant «deux minutes et 20 secondes».