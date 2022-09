Football: Affaires Pogba: un nouvel épisode est sorti!

Le frère de l’international français. AFP

«Les masques vont tomber comme R-Kelly, Weinstein et Mendy»... «Cet individu, mon frère, est devenu un adepte de la sorcellerie»... «Que les criminels agissant en son nom ont fait couler le sang»... «Collusion avec le crime organisé»... «Non-assistance à personne en danger»... Tout y passe, entre textes, vidéos et compagnie. Voici en texte suivi la longue litanie de Tweets de l'ancien joueur de Belfort. On vous a aussi saupoudré sa longue diatribe avec les autres écrits qu’il a balancés au milieu de ses écrits. Et ça déménage.

«Si vous lisez ce message c'est que mon bot aura fait son travail d'envoi automatique. Ça signifie aussi que je ne suis plus en liberté, soit du fait des hommes de main de mon frère, soit du fait de la police. Donc les plaintes calomnieuses pour me faire taire auront marché.

J'ai plusieurs déclarations à faire, ça sera un peu long vu que je n'aurais plus trop l'occasion de m'exprimer. En plus de celle-ci, vous trouverez 2 autres déclarations à la suite, avant d'arriver aux vidéos de révélations. Vidéos que vous retrouverez aussi dans l'onglet média.

Alors je précise, ces dires préparés d'avance sont de mon plein gré et cette fois-ci je vais parler un peu des dossiers. On m'a empêché auparavant, on tentera encore sûrement de m'arrêter, ou on dira que ces messages ne viennent pas de moi, comme avec les précédents messages.

Et peut être même qu'au final sous la pression je vous dirais que ce n'est pas moi qui parle. Alors ne soyez pas dupe et surtout, prêtez attention à l'histoire.

Tout le monde s'est demandé pourquoi je n'avais pas fait mes révélations directement, pensant que c'était pour faire chanter mon frère, mais ce que je voulais c'est qu'il prenne ses responsabilités de lui-même et répare ses injustices.

Car on espère toujours pour son frère une réforme. On veut croire que le frère qu'on a aimé existe toujours. Mais lorsque ce frère en vient à se moquer de la vie humaine, même faisant partie de sa famille, il n'y a plus rien à espérer. C'est pourquoi j'avais essayé l'apaisement.

Donc ne mélangeons pas les choses, la pression sur un innocent pour obtenir quelque chose est du chantage, et je n'attends rien de mon frère depuis longtemps. La pression sur un coupable, un injuste n'est qu'une demande de justice et de réparation des torts.

Ou bien les lanceurs d'alerte sont-ils des maîtres chanteurs ?!

Et comme tout le monde le sait, la justice n'est pas la même pour les riches et les pauvres, pour les gens célèbres et les inconnus. Alors oui, je le dénonce en exposant son injustice au monde avant de ne plus pouvoir le faire, car son hypocrisie est publique.

Cela car comme vous l'avez tous vu, même si je ne m'étais pas exprimé, il avait déjà décidé et prévu de me faire enfermer en me faisant passer pour le grand méchant. Ce que beaucoup doivent croire actuellement grâce à son histoire préparée et sa communication de l'ombre.

Donc je vais parler, non pas pour l'argent mais pour que l'injustice cesse. Pour que cesse la prise de mauvaises personnes comme héros. Donc je parlerais puis vous ferez ce que vous voulez de moi, puisque j'étais déjà condamné dès lors que mon frère l'avait décidé.

Oui des situations à la Adebayor existent, mais des situations inverses aussi, où les familles sont les victimes de footballeurs tyranniques.

ceux voulant vraiment comprendre, essayez juste un instant de vous mettre à ma place en considérant que tout ce que je dis est vrai. Prenez le temps d'écouter tout ce que j'ai à dire, à ce moment-là vous comprendrez peut à quel être profondément malsain vous avez à faire.

Quelqu'un prêt à utiliser l'histoire de vraies victimes pour se faire passer en victime. Une personne prête à marcher sur tout et tout le monde, sur sa famille, pour son plaisir, son image et sa réussite.»