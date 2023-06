Genève: Afficher des symboles de haine pourrait être interdit 

Le projet émane de l’UDC et n’a rencontré aucune opposition, sauf une… provenant de ses propres rangs. Cité par la «Tribune de Genève», le député Yves Nidegger a en effet estimé qu’il valait mieux attendre un texte similaire en préparation au niveau fédéral. L’élu UDC a aussi argué de la difficulté, selon lui, de lister les symboles interdits. D’autres membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat ont pour leur part souligné le besoin d’éviter les dérives «inadmissibles de l’utilisation de symboles nazis», rappelant qu’il «faut combattre» cette idéologie raciste et antisémite, qui constitue «une négation de l’humanité» et est responsable de millions de morts, notamment durant la Seconde guerre mondiale. Une députée a aussi insisté sur la valeur constitutionnelle du texte.