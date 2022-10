Emploi : Afficher le salaire dès l’annonce d’emploi, l’idée arrive en Suisse

Selon la chaîne de télévision CNBC, environ 200’000 entreprises sont concernées, dont Apple, Disney, Google et Meta. On parle aussi d’entreprises suisses qui font des affaires en Californie, comme Roche ou Logitech. Le but de cette loi, qui pourrait aussi être instaurée dans d’autres États américains, est de lutter contre la discrimination salariale, en particulier selon le sexe, l’âge et la couleur de peau.