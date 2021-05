Réseaux sociaux : Afficher son pronom sur Instagram, c’est désormais possible

Il est possible pour les utilisateurs d’Instagram d’afficher plus que leur sexe de naissance sur leur profil: la plateforme propose désormais de pouvoir ajouter ses pronoms.

«Ajoutez des pronoms à votre profil», a tweeté mardi l’application de partage de photos et vidéos, utilisée par plus d’un milliard de personnes dans le monde.

«she/her», «he/him», «they/them»

Le nouveau champ à remplir (après le nom et avant le surnom et la biographie) est optionnel, et l’utilisateur peut décider si ses pronoms apparaissent sur son profil public ou pour ses abonnés uniquement. Par exemple, une femme qui s’identifie en tant que telle pourra afficher «she/her», les pronoms féminins en anglais.