Onex (GE)Affiches de votation collées dans la mauvaise commune

«Soutenons Forum Meyrin», «Halte à la démesure». La campagne municipale pour ou contre un crédit d’étude de plus de trois millions de francs afin de rénover le théâtre de Meyrin a battu son plein… à Onex. Durant quelques jours, des affiches de votation destinées aux Meyrinois ont pu être appréciées par les Onésiens. En effet, «à la suite d’une erreur humaine, trois sites d’affichage politique d’Onex ont reçu les mauvaises pancartes», indique Nadja Mühlemann, responsable communication de la SGA, chargée de l’affichage politique sur tout le canton par le Service des votations. La SGA regrette et affirme y avoir remédié rapidement.

Ce couac n’a pas eu le temps d’arriver jusqu’aux oreilles des politiciens meyrinois. La nouvelle les a pour le moins surpris. «C’est étonnant, je me demande comment ça a pu arriver?» s’interroge Daniel Loureiro, de la section socialiste de Meyrin. «Je n’étais pas au courant, renchérit la MCG Françoise Sapin. Je me disais bien qu’il n’y avait pas beaucoup d’affiches sur le sujet dans la commune.» «C’est grave, s’insurge l’UDC Jean-François Girardet. Compte tenu des circonstances, on ne peut pas aller à la rencontre des électeurs, alors si en plus il n’y a pas d’affiches.»