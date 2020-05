Affiches sauvages et tags à gogo souillent le domaine public

«Les autorités doivent appliquer la loi»

Pour le président du parti libéral-conservateur (dissident de l’UDC), Valentin Christe, «le signal de tolérance envoyé par la Municipalité en début d’année a été perçu par les militants d’XR comme ce qu’il était: un aveu de faiblesse, voire une invitation aux incivilités.» Il considère qu’il faut maintenant «mettre fin au laxisme et réagir avec fermeté», et au moins facturer à XR le décrassage et la remise en état des bâtiments tant publics que privés. «Ce n’est pas à l’ensemble des contribuables de financer le nettoyage des gribouillis de quelques égoïstes. Une dénonciation pour violation du Règlement général de police (dégradation de la voie publique), voire du Code pénal (dommages à la propriété) me paraît également bienvenue», insiste-t-il. Quant à Philippe Miauton, président du PLR lausannois, il va dans le même sens: «XR contrevient systématiquement aux règles car ses militants placent leur cause au-dessus des lois et des pratiques usuelles; c’est insupportable et ça coûte de l’argent à une Ville surendettée», déplore-t-il. Philippe Miauton critique «l’interprétation à géométrie variable du Règlement de police fait par la Municipalité, en fonction de l’électorat».