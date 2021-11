détournement de maquillage - Affiner son nez en quelques secondes et sans chirurgie

Cette astuce nécessite moins de produits de beauté et moins de technique! De plus, elle est peu coûteuse, puisque le prix du crayon est disponible à 8fr.50!

Comment faire?

Contrairement au contouring, qui consiste à utiliser des teintes plus foncées et plus claires pour redéfinir la forme du nez, le crayon blanc permet de le rendre plus petit ou plus symétrique facilement.