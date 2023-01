Tunisie : Affluence timide lors du vote pour un Parlement diminué

L’affluence s’annonçait de nouveau faible dimanche en Tunisie au deuxième tour pour élire un Parlement privé de vrais pouvoirs, sur fond de divisions politiques depuis le coup de force du président Saied, et de difficultés économiques croissantes.

Abolir le système en vigueur

Ce ballotage pour 131 sièges (sur 161 députés) marque l’ultime étape des réformes imposées depuis 18 mois par le président Kais Saied pour revenir à un système hyper-présidentialiste, similaire à celui d’avant la révolution de 2011 et la chute du dictateur Ben Ali. Jugeant le pays ingouvernable, Kais Saied s’est emparé de tous les pouvoirs le 25 juillet 2021, puis a révisé la Constitution l’été dernier pour abolir le système parlementaire hybride en vigueur.

«Pas confiance»

Malgré des SMS électoraux et des débats à la télévision, les experts prévoient encore une faible affluence. Divisée en trois blocs , l’opposition, dont Ennahdha, le parti d’inspiration islamiste qui dominait le Parlement sur la dernière décennie, boycotte un scrutin qui illustre, selon elle, une «dérive dictatoriale».

Autre facteur de démotivation: la majorité des candidats sont inconnus et toute affiliation politique est interdite. «Je n’ai pas confiance dans la classe politique. Saied pouvait faire un changement radical. Il (...) n’a rien fait», déplore Omrane Dhouib, un boulanger abstentionniste de 37 ans interrogé à Tunis.

«Campagne fade»

A Gafsa, une centaine de kilomètres plus au sud, Mohamed Tlijani et Ali Krimi, deux quinquagénaires, sont venus voter pour un cousin. «Le processus électoral est devenu épuisant mais nous voulons qu’il gagne», estime Ali Krimi. Selon des experts, une partie de la population, partageant l’aversion de Kais Saied pour les partis politiques, approuve sa limitation des pouvoirs du futur Parlement. Celui-ci pourra très difficilement renverser le gouvernement et il lui sera impossible de destituer le président.