États-Unis : Afflux de jeunes migrants: Washington ordonne l’aide d’une agence fédérale

L’administration Biden, confrontée à un afflux de milliers de mineurs non accompagnés à la frontière américano-mexicaine, a demandé samedi à une agence fédérale de venir en aide aux structures d’hébergement débordées.

Getty Images via AFP

«Notre objectif est de faire en sorte que les enfants non accompagnés soient transférés au HHS (ministère de la Santé, ndlr) aussi rapidement que possible, conformément aux exigences légales et dans leur meilleur intérêt», a expliqué Alejandro Mayorkas dans un communiqué.