Genève: Affrontement avec des ultras zurichois: six policiers blessés 

Police Genève

Le match mercredi dernier entre Servette et Zurich a mal tourné, à l’extérieur de l’enceinte de la Praille. La faute aux ultras zurichois. Avant et après la rencontre, ils ont affronté la police et endommagé des voitures. Six membres de forces de l’ordre ont été blessés. Un individu a été interpellé.

Tirs de balles en caoutchouc

Les premiers incidents ont éclaté avant la rencontre. À la fouille avant l’entrée dans le parcage visiteurs, des sprays et des engins pyrotechniques ont été saisis. Puis lorsqu’un agent Securitas a voulu vérifier le contenu d’un sac, des ultras l’ont agressé, lui et ses collègues. Ils ont été la cible de jets de canettes et de coups assénés avec des hampes de drapeau.

«Appelés en renfort, nous avons dû user de balles en caoutchouc; nous avons finalement pu contenir les fans, indique Alexandre Brahier, porte- parole de la police cantonale. Ensuite, la situation s’est calmée»… jusqu’à la fin du match. Puis les violences ont repris.

Eviter un affrontement rapproché

Des ultras zurichois cagoulés ont endommagé des véhicules et allumé des feux derrière le stade, aux abords du Village du Soir, sans atteindre les bâtiments, selon les forces de l’ordre. Ils ont aussi chargé la police, rembobine le communicant. «Nous avons utilisé des moyens de contrainte conséquents (balles en caoutchouc et gaz) afin de les maintenir à distance et ainsi minimiser les risques d’affrontement rapproché, ainsi que de blessures.»

Malgré tout, six policiers ont été touchés, précise Alexandre Brahier: «Ils souffrent de contusions et d’hématomes, mais ils n’ont pas eu besoin d’être hospitalisés.» Les fans du FC Zurich ont ensuite repris leur train, contenus par la police genevoise. «Nous avons identifié un auteur de ces violences mais d’autres pourraient bientôt l'être, grâce à la collaboration de nos collègues zurichois.»