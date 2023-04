Jérusalem-Est: Affrontements à Al-Aqsa, le Hamas dénonce un «crime sans précédent»

La mosquée Al-Aqsa est située sur l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la Ville sainte occupé et annexé par Israël. L’Esplanade est bâtie sur ce que les juifs appellent le mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme.

Vidéos

La police israélienne a publié une séquence vidéo de plus de 50 secondes montrant des explosions de ce qui semblent être des feux d’artifice à l’intérieur du lieu de culte, et sur laquelle on devine des silhouettes en train de lancer des pierres. Une autre séquence vidéo de la police montre des policiers antiémeutes avancer dans la mosquée en se protégeant des tirs de fusées avec de boucliers Les images montrent ensuite une porte barricadée des batteries de feux d’artifice sur un tapis au sol et des policiers évacuer au moins cinq personnes les mains menottées dans le dos.