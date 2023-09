Affrontements au Nagorny-Karabakh

Emmanuel Macron (photo ci-dessous) a condamné mardi «avec la plus grande fermeté le recours à la force par l’Azerbaïdjan» au Nagorny Karabakh et a appelé Bakou à «une cessation immédiate de l’offensive», a déclaré la présidence française dans un communiqué.

Lors d’un appel avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, le chef de l’Etat français a aussi exhorté «à une reprise sans délai des discussions pour trouver une solution à la crise humanitaire au Haut Karabakh, parvenir à une paix juste et durable entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et garantir les droits et la sécurité des habitants du Haut Karabakh, dans le respect des engagements pris et du droit international».