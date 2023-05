Genève: Affrontements entre des ultras du FC Sion et la police 

Déjà avant le match

Plus de 14’000 spectateurs garnissaient les travées de la Praille, tandis que la Section Grenat – le principal groupe de supporters servettiens – célébrait ses 35 ans. «Ceux-ci se sont déplacés en corso des tours de Carouge jusqu’au stade, et après le match, ils ont également allumé des fumigènes sur le pont du Mont-Blanc, mais sans incidents», ont résumé les forces de l’ordre. Ce n’est pas le cas du côté des Sédunois, déjà à l’origine de sérieux débordements lors du précédent derby du Rhône à Genève, en janvier, lorsqu’une jeune spectatrice avait été légèrement blessée par des tirs de fusées.



À leur arrivée à la Praille, six ultras valaisans ont été interpellés pour usage d’engins pyrotechniques. «Avant le début du match, des supporters ont aussi cassé trois portes vitrées du stade à l’aide d’extincteurs, avant de nous charger, indique Alexandre Brahier. Nous avons usé de moyens de contrainte pour les repousser, comme des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc.»