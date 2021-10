Amérique du Sud : Affrontements lors d’une marche d’une communauté indigène au Chili

Une marche des Mapuches, principale communauté indigène au Chili, a débouché sur des affrontements avec la police à Santiago.

la police a tenté de disperser la manifestation avec des engins lanceurs d’eau et des gaz lacrymogènes. Les manifestants ont riposté à coups de bâtons et de jets de pierres.

Des affrontements ont éclaté dimanche entre manifestants et forces de l’ordre lors d’une marche pour les Mapuches, principal peuple autochtone du Chili, faisant une morte et 17 blessés, et entraînant une dizaine d’arrestations à Santiago, a indiqué la police chilienne.