Coupe du monde: Affronter le Brésil, le défi ultime de Yakin

Avec Murat Yakin, c’est une habitude. Le temps de réflexion, le petit sourire en coin: tout ça, le sélectionneur de l’équipe de Suisse le pratique souvent en conférence de presse. Mais cette fois-ci l’hésitation a duré plus longtemps. Il y a eu des rires dans l’assistance. La question n’était pas simple: «Ce Brésil - Suisse est-il le plus grand match de votre carrière?» a-t-il été demandé à Yakin. Sa réponse? «Je vous le dirai après le match», s’est-il amusé.

Il y a presque là le défi d’une vie, pour celui qui s’est retrouvé sélectionneur un peu par hasard il y a un an et demi. L’occasion est trop belle pour passer à côté. «Bien sûr que ça me plaît de devoir trouver la solution, je me réjouis de ce défi, a-t-il souri hier. Ce sera un match tactique. Mon travail est de tout mettre en place jusqu’au coup d’envoi. Ensuite place aux joueurs.»