Étude : Afghanistan: hausse «massive» des victimes civiles depuis 2017

Le nombre de civils tués par des frappes aériennes américaines a augmenté de 330% sous la présidence Trump, rapporte l’Institut Watson.

En 2019 seulement, 700 civils afghans ont été tués dans des bombardements, le bilan annuel le plus élevé depuis 2001 et 2002, premières années de la guerre en Afghanistan, selon cette étude.

Le bilan pourrait s’aggraver

«Les États-Unis ont en partie multiplié les frappes aériennes parce qu’ils avaient moins de troupes sur le terrain, mais aussi parce qu’ils considèrent (…) que c’est efficace pour amener l’ennemi à la table des négociations», a noté Neta Crawford, co-directrice du projet «Cost of War» à l’université de Brown. De fait, il y a eu plus de bombes larguées en 2018 et 2019 qu’au plus fort de la présence militaire américaine en Afghanistan en 2011, a-t-elle ajouté.