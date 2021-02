Défense : Afghanistan: la Nouvelle-Zélande retire ses troupes

La Nouvelle-Zélande a annoncé mercredi le retrait de ses derniers effectifs militaires d’Afghanistan en mai prochain, mettant un terme à deux décennies de présence militaire.

«Après 20 ans de présence des Forces de défense néo-zélandaises (NZDF) en Afghanistan, il est maintenant temps de mettre fin à notre déploiement», a annoncé la Première ministre Jacinda Ardern dans un communiqué. Elle a estimé que le processus de paix, en cours à Doha, représentait la meilleure perspective de solution politique durable au conflit afghan, et que la présence des forces néo-zélandaises n’y était plus nécessaire.

Quelque 3500 Néo-Zélandais ont servi en Afghanistan depuis 2001, dont des forces spéciales, des équipes de reconstruction et des formateurs. Mais cette présence militaire a été progressivement réduite ces dernières années et ne compte actuellement que six personnes – trois à l’académie afghane de formation des officiers et trois au quartier général de l’OTAN.