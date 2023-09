Afrique: 64 personnes, dont 15 soldats, tuées dans deux attaques au Mali

Les deux attaques ont été «revendiquées» par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. (Image prétexte)

Soixante-quatre personnes dont 49 civils et 15 soldats ont été tuées jeudi dans deux attaques «terroristes» ayant visé un bateau de transport fluvial de passagers et une base de l’armée dans le nord du Mali, dans un secteur soumis depuis quelques semaines à une forte pression des groupes armés combattant l’État central.

Les deux attaques distinctes ont visé «le bateau Tombouctou» sur le fleuve Niger et «la position de l’armée» à Bamba, dans la région de Gao (nord), avec «un bilan provisoire de 49 civils et 15 militaires tués», selon un communiqué du gouvernement qui ne précise pas combien de personnes sont mortes respectivement sur le navire et dans la base militaire.