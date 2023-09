Afrique: Au Mali, la junte reporte la présidentielle prévue en 2024

La junte au pouvoir au Mali depuis 2020 a annoncé lundi le report de la présidentielle prévue en février 2024, différant de nouveau le retour des civils à la tête de ce pays en proie au djihadisme et à une crise multidimensionnelle profonde. Il s’agit d’un nouvel ajournement de la part des colonels par rapport aux engagements pris sous la pression de la communauté des pays ouest-africains Cédéao.

Les dates initialement retenues du 4 et du 18 février 2024 pour les deux tours de la présidentielle «connaîtront un léger report pour des raisons techniques», a dit le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, dans une déclaration lue à Bamako. De nouvelles dates seront communiquées «ultérieurement», a-t-il dit.

Le gouvernement renonce par ailleurs à organiser des législatives prévues à l’origine fin 2023. Il dit laisser aux futures autorités le soin d’établir un nouveau calendrier. Les autorités invoquent des facteurs liés à l’adoption en 2023 d’une nouvelle Constitution et à la révision des listes électorales, mais aussi un litige avec une société française, Idemia, impliquée selon elles dans le processus au niveau du recensement.

Cinq ans

Dans une réaction transmise à l’AFP lundi soir, Idemia assure pour sa part qu’il n’existe «pas de litige en cours» avec les autorités maliennes et qu’il n’y a «plus de cadre contractuel en vigueur» entre le groupe et le Ministère malien de l’administration territoriale et de la décentralisation, «en raison du non-paiement des factures».